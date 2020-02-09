تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ"، اليوم الأحد 9 فبراير/ شباط، قرارا بتأجيل مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد.

وأشار نادي مانشستر سيتي، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل المباراة بسبب الظروف المناخية القاسية والمتصاعدة.

وقال نادي مان سيتي إن ذلك القرار، جاء من أجل دعم سلامة وأمن موظفي وإداريي ولاعبي وجماهير الفريقين.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

​ولم تعلن رابطة الدوري الإنجليزي، الموعد الجديد المقترح لإقامة المباراة.

وكان من المقرر أن يتواجه الفريقين مساء اليوم، والتي كان يحاول فيها مان سيتي اللحاق بقطار ليفربول الذي يواصل تصدر الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة.