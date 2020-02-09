طريقة جديدة لبث الدوري الإنجليزي ترفع الإيرادات من 3 إلى 24 مليار جنيه إسترليني

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن خطتها لإطلاق خدمة بث المباريات على طريقة "نتفليكس"، بتكلفة أقل من 10 جنيهات إسترليني في الشهر.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، قد يجري إطلاق خدمة جديدة للبث، مضيفا "خلال آخر عملية لمنح حقوق البث للمواسم 2019-2022، قضينا الكثير من الوقت واستثمرنا الكثير من الموارد في بناء خبراتنا وقدراتنا على البيع المباشر للمستهلك ".

وتابع "درسنا آنذاك ما إذا كان الوقت مناسبا لاختبار أسواق جديدة، لكن قررنا في نهاية المطاف عدم الإقدام على تلك الخطوة. لكننا سنكون مستعدين في المرة المقبلة، إذا ما سنحت لنا الفرصة".

If 200m people sign up to a £10 a month deal, that £3bn a year in TV broadcasting income for the Premier League becomes £24bn.@sportingintel & Craig Silcock on why the Premier League should start its own OTT streaming service:https://t.co/djuWO2pGyP#WhiteboardFootball pic.twitter.com/dIQq8CmISx — Tifo Football (@TifoFootball_) February 5, 2020

ويجني الدوري الإنجليزي الممتاز نحو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويا من حقوق البث.

وأوضح خبراء أن إطلاق منصة "PremFlix" مقابل 10 جنيهات شهريا، سيرفع دخل الرابطة من حقوق البث إلى نحو 24 مليار جنيه إسترليني سنويا.