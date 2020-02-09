بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي 2-1 في الدوري المصري

حول الزمالك تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام مضيفه الإسماعيلي في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

تقدم أصحاب الأرض من ركلة جزاء سددها باهر المحمدي في الدقيقة 33، ورد الضيوف بهدفين عن طريق يوسف أوباما ومحمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقتين 61 و67.

#الزمالك يقتنص فوزا غاليا أمام #الاسماعيلي

تقدم باهر المحمدى للاسماعيلي فى الدقيقة 33 وتعادل يوسف اوباما للزمالك فى الدقيقة 61 وأحرز محمود علاء الهدف الثانى فى الدقيقة 66

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/i2mq5ZlBJg — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 9, 2020

بهذ النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.