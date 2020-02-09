بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي 2-1 في الدوري المصري

تقدم أصحاب الأرض من ركلة جزاء سددها باهر المحمدي في الدقيقة 33، ورد الضيوف بهدفين عن طريق يوسف أوباما ومحمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقتين 61 و67.
#الزمالك يقتنص فوزا غاليا أمام #الاسماعيلي— WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 9, 2020
تقدم باهر المحمدى للاسماعيلي فى الدقيقة 33 وتعادل يوسف اوباما للزمالك فى الدقيقة 61 وأحرز محمود علاء الهدف الثانى فى الدقيقة 66
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بهذ النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
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