بالفيديو... أهداف مباراة إنتر وميلان 4-2 في الدوري الإيطالي

انتفض إنتر أمام ميلان، محولا تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفي أنتي رابيتش وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 40 و45.

وفي الشوط الثاني رد إنتر برباعية عن طريق ماركو بروزوفيتش وماتياس فيسينو وستيفان دي فري وروميلو لوكاكو في الدقائق 51 و53 و70 و93.

بهذه النتيجة، يحتل إنتر وصافة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر، بينما يقبع ميلان في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.