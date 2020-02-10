غوارديولا سعى لتغيير مركز نوير خلال قيادته لبايرن ميونيخ

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، على أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي قاد الفريق بين عامي 2013 و 2016، كان قريبا من إشراك الحارس الألماني الدولي مانويل نوير كلاعب وسط.

صرح أسطورة ألمانيا السابق، بأن فكرة تغيير مركز نوير الى لاعب وسط كانت جدية في رأس الإسباني ببي غوارديولا، نظرا للقدرة التي يتمتع بها الحارس باللعب بالكرة بكلتا القدمين.

وأضاف رومينيغه، "لقد بذلت مجهودا لإقناع غوارديولا بالتخلي عن تلك الفكرة حيث كان البعض سيتهم المدرب بالغرور والتكبر على المنافسين".

وتابع "لكنني كنت مقتنعا بأن مانويل كان سيحقق نتائج جيدة في خط الوسط أيضا".

من جهته نوير رد على هذه التصريحات مؤكدا رغبته في اللعب في هذا المركر، قائلا "خيار الدفع بي كلاعب وسط لا يزال ممكناً، ولكن ليس مع أي مدرب".

مضيف بانه ليس نادم على إضاعة مثل هذه الفرص، مؤكدا على فكرة إحترام الخصوم والمنافسين، بحسب مانقل موقع sports.orange

هذا وحقق غوارديولا رفقة الفريق الألماني 3 ألقاب في بطولة الدوري ، الى انه فشل في تحقيق ألقاب أوروبية.