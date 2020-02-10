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15:33 GMT10 فبراير/ شباط 2020
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    كرة قدم نسائية

    منظمة رديفة للاتحاد الدولي لكرة القدم بنكهة نسائية

    © REUTERS / SCANPIX DENMARK
    رياضة
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    مع انتشار كرة القدم النسائية على المستوى العالمي، وانتقالها من مستوى الهواية إلى الاحتراف في مختلف البلدان، أطلقت مؤسسة المرأة العربية مشروع اتحاد كرة القدم الدولي "ويفا (wifa)".

    وبحسب الموقع الرسمي لهذه المنظمة، فإن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم هو منظمة وإطار دولي يعمل على إعلاء شأن ممارسة كرة القدم بين النساء في العالم، والسعي إلى توسيع قاعدة اللعبة عبر أنشطة وفعاليات لتصبح في المستقبل مساوية وموازية للعبة كرة القدم للرجال.

    وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، صرحت الإعلامية ديمة السائح المتحدثة الرسمية باسم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم، وتكلمت عن الاتحاد وخططه ومستقبله وأبرز ما يتعلق به، وتقول السائح:

    الاتحاد لا زال جديد وهو حديث الولادة وسيكون أول اجتماع للجنة التنفيذية في الصيف خلال شهر تموز/يوليو، وفي أول اجتماع في حال اكتمل النصاب إنشاء الله سيتم الترشيح إلى المناصب كرئيس الاتحاد وغيره، فحتى الآن يرأس الاتحاد محمد الدليمي وهو مستمر حتى فتح باب الترشيح في الاجتماع الأول للجمعية التنفيذية.

    وأشارت الإعلامية الرياضية إلى أن معظم العضوات في الجميعة التنفيذية لهم علاقة بالوسط الرياضي من مختلف أنحاء العالم، وبأن الاتحاد يضم عضوات من الأرجنتين ومن الإمارات والسعودية ومن السودان وغيرها من الكثير من الدول، وبأنهم حاولوا باختياراهم أن يشمل جميع مناطق العالم.

    سبب وجود الاتحاد

    وعن سبب تشكيل هذا الاتحاد أكدت ديمة السائح بأن "ويفا" أخذ موافقة "فيفا" على إقامة هذا الاتحاد، وتتابع: ستكون مؤسسة مستقلة بحد ذاتها، وهي تابعة للهئية العامة للمرأة التابعة لجامعة الدول العربية، والفكرة فيها هي الرغبة في تطوير كرة القدم النسائية، ومعظم العضوات المشتركين معنا هم أساسا لجان نسائية في الاتحادات المحلية نفسها،  فهذا الاتحاد سيكون داعما لعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولن نعمل ضده بل سيكون عملنا في المسار ذاته.  

    وتكمل: كان لهيئة المرأة العربية برئاسة الأميرة دعاء بنت محمد اليد الطولى في تأسيس هذا الاتحاد، والتي تعنى بأي شيء له علاقة بالمرأة، ومن ضمن إسهامات هذه الهئية كان موضوع الرياضة، والتي تتوجه حاليا نحو كرة القدم النسائية.

    علاقة "فيفا" بـ"ويفا"

    وكشفت السائح بأن منظمة الويفا ستكون مستقلة تماما عن الفيفا، وتواصل: لكن كل شيء سيتم برعاية وموافقة الفيفا، هي ستكون مستقلة في موضوع الميزانية والتمويل وغيرها، وستحصل على تمويلها عن طريق التسويق والريع الإعلامي وعائدات البطولات، ونحن في الاتحاد حصلنا ونحصل على دعم كبير ومستمر من الاتحادات المحلية لفكرة إقامة هذا الاتحاد.

    وتتابع حديثها:  هناك قسم خاص كامل في الاتحاد للتسويق معني بالحصول على الدعم، كما أن البطولة عندما تكون قوية فإنها ستدعم نفسها بنفسها، وإنشاءلله سيتم الاجتماع وسنطرح كافة البطولات الموجودة على الأجندة في المستقبل، وسيعرف الجمهور عنها في وقتها.

    وتضيف الإعلامية الرياضية: "الاتحاد ولد وهو منظمة كبيرة، هدفها نشر الثقافة الرياضية النسائية في كرة القدم، في مختلف أنحاء العالم دون استثناء، بالإضافة إلى دور الويفا بالمساعدة في تطوير هذه الرياضة من ناحية الدورات أو الملاعب والبنية التحتية".

    ونوهت السائح إلى أن القوانين الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي هي التي سيعمل بها في الويفا، وبأنه لن يتم اعتماد أي شيء في الويفا إلا بعد الموافقة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

    وختمت حديثها: "في أول اجتماع سيتم تحديد جدول الأعمال والتوجهات الخاصة بهذه المنظمة والمهمات المناطة بها، والصورة ستكون واضحة كلها بعد هذا الاجتماع".

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    الكلمات الدلالية:
    الفيفا, كأس العالم للسيدات, كرة قدم نسائية, نساء, كرة قدم, رياضة
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