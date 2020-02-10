صحيفة: ثروة ميسي تتزايد وتصل لرقم خيالي

ارتفعت ثروة نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، ليونيل ميسي، لتصل إلى 400 مليون دولار، وفقا لإحصائية أخيرة.

ونشرت مجلة "ليكيب" الفرنسية، أن ميسي يتقاضى 8.3 مليون يورو شهريا من برشلونة، ما يعني أنه يتقاضى تقريبا 100 مليون يورو سنويا.

وبجانب الراتب، يتقاضى ميسي الملايين من عقود الدعاية والرعاية، مع شركات مثل أديداس وبيبسي وكونامي لألعاب الفيديو.

ويرتبط ميسي بعقود إعلانية مع شركات أخرى مثل جيليت لأدوات الحلاقة وتاتا لصناعة السيارات.

وكشف تقرير أن دخل النجم الأرجنتيني من تطبيق "إنستغرام" يصل إلى 21 مليون يورو سنويا.

يذكر أن رئيس برشلونة، خوسيه ماريا بارتوميو، كشف مؤخرا عن رغبته في توقيع عقد أبدي مع ليونيل ميسي.