صحيفة: ثروة ميسي تتزايد وتصل لرقم خيالي

ونشرت مجلة "ليكيب" الفرنسية، أن ميسي يتقاضى 8.3 مليون يورو شهريا من برشلونة، ما يعني أنه يتقاضى تقريبا 100 مليون يورو سنويا.
وبجانب الراتب، يتقاضى ميسي الملايين من عقود الدعاية والرعاية، مع شركات مثل أديداس وبيبسي وكونامي لألعاب الفيديو.
⏪ Messi 🆚 Scholes...#UCL | #MondayMotivation pic.twitter.com/n3asR1nd9A— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 10, 2020
ويرتبط ميسي بعقود إعلانية مع شركات أخرى مثل جيليت لأدوات الحلاقة وتاتا لصناعة السيارات.
وكشف تقرير أن دخل النجم الأرجنتيني من تطبيق "إنستغرام" يصل إلى 21 مليون يورو سنويا.
يذكر أن رئيس برشلونة، خوسيه ماريا بارتوميو، كشف مؤخرا عن رغبته في توقيع عقد أبدي مع ليونيل ميسي.
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