بسبب اتحاد الكرة... 50 رئيس ناد موجودون في البرلمان المصري

قام عدد من رؤساء الأندية المصرية بالهجوم على اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما أسموه بـ"قراراتها التعسفية الخاصة بنظام الهبوط والصعود في دوري القسمين والثاني والثالث"، وخفض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 222 إلى 105 أعضاء.

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، جلسة في حضور أكثر من 50 رئيس ناد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السعيد رئيس نادي الترسانة.

وأوصت اللجنة بعدم الاعتداد بكل قرارات اللجنة الصادرة إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية فيما يخص نظام الهبوط والصعود، وفيما يخص خفض عدد أعضاء الجمعية العمومية

وطالب النواب بضرورة إلغاء نظام الهبوط والصعود في دوري القسمين الثالث والثاني الذي أعلنت عنه اللجنة الخماسية بهبوط 5 فرق من كل مجموعة.

وقال النائب محمد عطية الفيومي إنه على البرلمان كمؤسسة دستورية، حماية الأندية والرياضة في مصر من اللجنة الخماسية.

وأضاف الفيومي أن اللجنة الخماسية هي لجنة تسيير أعمال غير منتخبة وليس من حقها تعديل اللوائح والنظام الأساسي، وأن ما أقدمت عليه اللجنة مخالفة صريحة لقانون الرياضة.