الأغلى في العالم... محمد صلاح يتفوق على ميسي

ونشر الموقع قائمة لأغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.
وجاء محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسي ثانيا برصيد 140 مليون يورو.
#Salah por delante de #Messi y #Sancho. https://t.co/VKZ67PonpB pic.twitter.com/k4QNHr9z3g— Transfermarkt.es (@TMes_news) February 10, 2020
وشهدت القائمة تواجد نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز في المركز التاسع بقيمة بلغت 60 مليون يورو.
يذكر أن المركز الثالث احتله لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو، برصيد 120 مليون يورو، بينما جاء برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي رابعا برصيد بلغ 100 مليون يورو.
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