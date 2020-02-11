ملك روما ينشئ أكاديميتين جديدتين لاكتشاف المواهب الرياضية... فيديو

وغرد توتي (43 عاماً) عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، معلنا إطلاق الشركتين تحت اسمي "اي تي لاكتشاف المواهب" و "سي تي 10"، في إشارة واضحة للرقم الذي ارتداه مع فريق روما، وتضمنت التغريدة مقطع فيديو ترويجي للشركتين.

وقال توتي: "بداية مغامرة جديدة، فخور لإعلاني إنشاء شركتين، مقرهما في روما، لتقديم المشورة والمساعدة للاعبين والأندية".

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020

​وقضى توتي مسيرته كلاعب مع فريق روما من 1992 وحتى 2017، وساعدهم على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 2011 وفاز بكأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي، حيث شارك في 58 مباراة دولية سجل خلالها 9 أهداف.

وبعد اعتزاله في 2017، عمل توتي في نادي روما، ولكن تركه في يونيو/ حزيران 2019، معلناً أنه لم يشعر بأنه يشارك في أي نشاط بالنادي.