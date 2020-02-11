المصائب الأخلاقية تعود لملاحقة نيمار

تخطط عارضة الأزياء البرازيلية، ناغيلا تريندادي، رفع دعوة جديدة على المهاجم البرازيلي نيمار بتهمة الاغتصاب والاستغلال الجنسي أمام القضاء الفرنسي، بعد أن حفظت محكمة العدل البرازيلية الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لما أكده محاميها.

قال محامي ناغيلا، كوازمي أروغو، إنهم يحاولون جمع الأدلة لتقديم شكوى ضد لاعب باريس سان جيرمان، لكن هذه المرة في محكمة العاصمة الفرنسية باريس، وأوضح أنهم على اتصال بالفعل مع شركة محاماة فرنسية لتجهيز دعوى قضائية ضد النجم البرازيلي.

وأفاد أروغو: "أنا متأكد من أنه ستكون هناك عواقب مختلفة في باريس، عما يحدث هنا في البرازيل".

Neymar may have to answer again to justice. Najila Trindade ,the model who accused the PSG striker of rape last season, would be preparing a new complaint for the organization of a VIP prostitution network that would take women from Brazil to France. pic.twitter.com/u0pIN00xO2 — SportsObama.com (@SportsObama) February 10, 2020

​وتابع: "ستكون بمثابة القنبلة، نحن متأكدون من أن القاضي في باريس سيقبل الشكوى المرفوعة ضد نيمار".

وشدد أروغو أن هناك "دليلاً" لم يلتفت إليه المحققون في البرازيل، وهو عبارة عن لقطات فيديو في الفندق الباريسي، تقول فيها ناغيلا إنها تعرضت للاغتصاب، وبالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضاً بدراسة إمكانية تضمين جريمة الاستغلال الجنسي في دعوى قضائية محتملة، بحسب ما ذكر موقع "laprensatachira".

واختتم: "السلوك الذي يمارسه نيمار مع العديد من النساء، حيث يقوم بدعوتهم إلى البلدان التي يلعب فيها، يعد على الأقل في باريس جريمة، لأن هناك هذا الفعل يمكن مساواته بالدعارة".