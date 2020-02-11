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19:23 GMT11 فبراير/ شباط 2020
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    مايكل أرتيتا

    خمسة لاعبين تحت أنظار مدرب أرسنال

    JASON CAIRNDUFF / مايكل أرتيتا
    رياضة
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    قالت تقارير صحفية إن مجلس إدارة نادي أرسنال الإنجليزي قد أعطى الضوء لمدرب الفريق الإسباني مايكل أرتيتا لتدعيم صفوف الفريق من أجل تعويض خيبات الموسم الحالي.

    ويحتل أرسنال المركز العاشر بفارق 10 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، ورجحت صحيفة "ميرور" أن يكون من الصعب عليه اللحاق بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم.

    آرسنال يعين ميكيل أرتيتا مدربا للفريق
    © REUTERS / CRAIG BROUGH
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    وأنفق أرسنال 72 مليون دولار لشراء العاجي نيكولاس بيبي، في الصيف الفائت، فقط إعجاباً بموهبته، كما دعّم الغانرز الخط الخلفي بالتوقيع مع ديفيد لويز وكيران تيرني، لكن دفاعات الفريق ما تزال تبحث عن الحل.

    و لم يستطع أرتيتا التحرك في الميركاتو الشتوي، بسبب ضائقة مادية مرت على الفريق، حيث اكتفى بالتوقيع مع سيدريك سواريس وبابلو ماري على سبيل الإعارة.

    وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن خمسة أسماء طرحها المدير الفني للفريق من أجل التعاقد معهم.

    وبعد ما قدمه مع المنتخب التركي تحت 21 عاماً، فإن لاعب وسط فينورد، أوركون كوكو، يتصدر قائمة أمنيات أرسنال.

    وتُشير التقارير إلى أن سعره قد يصل إلى 15 مليون دولار، لذا سيرغب فريق أرسنال في التعاقد معه قبل أن ترتفع أسهمه مع انطلاق بطولة أمم أوروبا في يونيو/حزيران المقبل، والتي قد تشهد تواجده مع المنتخب التركي الأول، حسب ما ذكرته الصحيفة.

    يأتي ثانيا مدافع فريق آر بي ليبزيغ ،دايوت أوباميكانو، الذي قدّم موسماً أثار الإعجاب، رغم إصابته في الركبة.

    وما يزال ابن الـ 21 عاماً، في انتظار مشاركته الدولية الأولى مع فرنسا، لكنه مثّل الديوك في 14 مناسبة مع فريق الشباب تحت 21 عاما أيضاً.

    مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي
    © REUTERS / Lee Smith
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    ولكن قد يطلب مسؤولو ليبزيغ مبلغاً ضخماً من فريق أرسنال مقابل الحصول على خدمات أوبا ميكانو، بسبب أنه يعتبر من المدافعين الواعدين في أوروبا، الذي ليس له مثيل، على حد تعبير الصحيفة البريطانية.

    ثالثاً وبعد بدايته السيئة مع برشلونة، بسبب الإصابات، ومكافحته للحصول على مكانٍ ثابت في التشكيلة، جاء استبعاد كيكي سيتين لصامويل أومتيتي، لقطع كل الود بين اللاعب والنادي، حيث لم يلعب أومتيتي إلا لتعويض غياب بيكيه في الآونة الأخيرة.

    ويُعدُّ أومتيتي من أكبر الأسماء على هذه القائمة، ولكنه قد يبحث عن تحدٍّ في مكانٍ آخر إذا أراد إثبات إمكاناته بالكامل بعد موسمين تعطّل فيهما بسبب الإصابة.

    وحسب التوقعات، فإن سعره سيكون مرتفعاً، وبالتالي فإن أرسنال سيضطر إلى الاختيار بينه وبين أوباميكانو.

    رابعهم وبطول 1.9 متر، يأتي مدافع فريق ليل الفرنسي، غابرييل ماغاليس، حيث شارك في مباريات الفريق كافة بدور المجموعات الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا.

    وتشير التقارير الفرنسية إلى أن أرسنال عرض سابقاً للحصول على خدمات البرازيلي صاحب الـ 21 عاما وقوبل طلبهم بالرفض.

    ويأتي الأوكراني ميكولا ماتفيينكو، لاعب شاختيور دونيتسك، خامس القائمة وما يميزه أنه يلعب في مركزي الظهير الأيسر ووسط ملعب.

    وشارك ماتفيينكو في 18 مباراة مع شاختيور هذا الموسم، وأحرز ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

    وتكمن خبرته إذ شارك في 20 مباراةً دولية مع المنتخب الأوكراني، وهو رقم جيد بنسبة للاعب عمره 23 سنة.

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