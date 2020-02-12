رونالدو: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة ولكنهم أجبروني

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو، إنه لم يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة عام 1997، ولكنه اضطر للانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وقال رونالدو "لقد وقعت على العقد الجديد في نهاية الموسم وذهبت مع منتخب بلادي، ولكن بعد خمسة أيام اتصلوا بي وأخبروني أنه لا يمكن الاستمرار في تجديد العقد، الأمر لم يكن في يدي كنت أرغب في الاستمرار مع الفريق".

وكان خوان جاسبارت رئيس برشلونة السابق قد كشف في تصريحات له عام 2018، أن إنتر قدم عرضاً كبيراً بقيمة 28 مليون يورو وكان من الصعب رفضه، بحسب ما ذكر موقع "غوول" الرياضي.

وعاد رونالدو إلى إسبانيا من جديد ولكن من بوابة ريال مدريد في 2002، بعد الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده، وصرح في ذلك الخصوص "لعبت مع روبيرتو كارلوس مع منتخب البرازيل، وكان يخبرني عن ريال مدريد وقيمته، ولكن بعد سنوات كنت أرغب في رؤية ذلك بنفسي".

وأضاف: "عندما جئت إلى ريال مدريد وجدت الأمر كما أخبرني كارلوس وأكبر مما أتوقع، توقعات كبيرة ويضم أفضل اللاعبين في العالم، حققنا الكثير من النجاحات، لقد كان جيلاً عظيماً وغيرنا طريقة الأعمال التجارية في كرة القدم".

وفي نهاية تصريحاته قال: "لا أستطيع أن أقول أي فترة كانت الأفضل لي، لقد استمتعت بها جميعاً أحب كرة القدم وأحب ممارستها".