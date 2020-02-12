من قرطاج إلى قاسيون... معلول في مهمة إيصال نسور جديدة إلى المونديال

أشارت تقارير إعلامية الى أن اتفاقا رسميا تم أمس الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، بين المدرب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم، نبيل معلول، والاتحاد السوري لكرة القدم يقضي بتدريب معلول لمنتخب سوريا لمدة عامين.

نشر موقع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسي، خبرا مفاده أن التونسي نبيل معلول اتفق بشكل رسمي مع الاتحاد السوري بكرة القدم، لقيادة المنتخب الأول بعقد يمتد لعامين، على أن يتم توقيع العقد الأسبوع القادم.

وسيتولى معلول قيادة المنتخب السوري في الجولات المتبقية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2020، بعد أن قاد المنتخب التونسي إلى مونديال روسيا 2018.

نبيل معلول مدربا لمنتخب سوريا وفقا لإذاعة موزاييك إف إم التونسية.



أتم معلول اتفاقه مع الاتحاد السوري على أن يتم التوقيع الرسمي الأسبوع المقبل. pic.twitter.com/88JkMkHQ6h — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2020

هذا وتمكن المنتخب السوري بقيادة المدرب السابق، فجر ابراهيم، من جمع العلامة الكاملة في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، ليحتل "نسور قاسيون" صدارة مجموعتهم بـ15 نقطة.

ويستعد "نسور قاسيون" للجولات الثلاث المتبقية حيث يلاقي منتخب جزر المالديف في 31 مارس/آذار، وغوام في 4 يونيو/حزيران، ليختتم لقاءاته مع المنتخب الصيني في التاسع من ذات الشهر.