النجم المغربي حكيم زياش في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

وتضع إدارة تشيلسي النجم على قائمة أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن فشل النادي في التعاقد مع أي لاعب خلال فترة انتقالات يناير الماضية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن فرانك لامبارد، مدرب البلوز، على أتم الاستعداد لإعادة العرض المقدم من النادي لضم زياش والذي يُقدر بخمسة وأربعين مليون جنيه استرليني.

ولفتت الصحيفة إلى الإحباط الذي تملك لامبارد بعد عدم نجاح الفريق في ضم أي عنصر جديد خلال يناير، وكان من بين اللاعبين المرغوب في ضمهم النجم المغربي زياش الذي يقدم أداءً رائعاً مع نادي العاصمة الهولندية.

وخاض زياش مع أياكس أمستردام 149 مباراة، سجل فيهم 48 هدفاً، وصنع 82 هدفاً، وحصل زياش على لقب الدوري الهولندي و كأس هولندا و كأس السوبر الهولندي مع الفريق، كما توج بلاعب العام في هولندا سنة 2018.