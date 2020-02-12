تعرف على دوريات كرة القدم الأكثر إنفاقا خلال الشتاء

شكلت أندية الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم في أوروبا (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا) نحو 72% من إجمالي نفقات الأندية العالمية خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الفائت.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فإن باب الانتقالات كان مفتوحًا في 170 دولة حول العالم الشهر الماضي، وهو رقم قياسي، وتم خلال هذا الموسم إبرام 4108 صفقات دولية.

وقال الفيفا: "رغم أن 14.1% من إجمالي عدد الانتقالات كان من نصيب أندية الدوريات الخمسة الكبرى، فإن هذه الصفقات شكلت 71.8% من الأموال التي أنفقتها أندية كرة القدم حول العالم والبالغة 1.15 مليار دولار".

وقال كبير المسؤولين القانونيين في الاتحاد، إميليو جارسيا في بيان: "يبدو إنفاق أندية بطولات الدوري الخمس الكبرى مستمرًا في التزايد، ومن واجب الفيفا مراقبة هذه الأنشطة والإبلاغ عنها وتوفير شفافية أكبر لنظام الانتقالات".

وكانت أندية الدوري الإنجليزي هي الأكثر إنفاقًا بنحو 298.2 مليون دولار خلال الانتقالات الشتوية، تليها الألمانية بـ206.1 مليون دولار، ثم الإيطالية بـ126.7 مليون دولار، يلها الإسبانية بـ118.2 مليون دولار والفرنسية بـ75.4 مليون دولار.

وإجمالًا بلغ إنفاق أندية الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا 824.6 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني، بزيادة سنوية نسبتها 27.6%، وهو ثاني أعلى مستوى لإنفاق هذه الأندية خلال الشتاء، بعد المستوى القياسي المسجل قبل عامين عند 1.01 مليار دولار.