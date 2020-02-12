فنان مصري يصدم مانشستر سيتي بعد الاستعانة بأغنيته

ونشر نادي مانشستر صورة لمدرب الفريق غوارديولا وعلق عليها: "ولو الظروف هتسخف، سقف سقف... اوعى توقف".

ومن جانبه صدم النجم المصري رامي جمال، نادي مانشستر سيتي، برده في تغريدة عبر الصفحة الرسمية لنادى مانشستر سيتي.

برغم اني مشجع لليڤر طبعًا علشان @MoSalah الا اني كنت بشجعكم قبل ما يروح انتو عارفين الحب بقي 😁😁😍الا اني عارف وبتمني إنكم تعدو المرحله دي ونسقف ليكم وفعلا مهما تسخف سقف 👏👏👏❤️❤️ — Ramy Gamal (@RamyGamal) February 12, 2020

وقال رامي جمال "برغم إنى مشجع لليڤر طبعًا علشان (محمد صلاح) إلا إنى كنت بشجعكم قبل ما يروح... إنتم عارفين الحب بقى.. إلا إني عارف وبتمنى إنكم تعدو المرحله دي ونسقف ليكم وفعلا مهما تسخف سقف".

يشار إلى أن نادي مانشستر سيتي أعلن عن موعد مباراته المؤجلة مع نظيره وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تم تأجيلها الأحد الماضى بسبب عاصفة سيارا، حيث ستقام يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري على ملعب الاتحاد.

وتم تأجيل تلك المباراة بسبب عاصفة سيارا التي صاحبت هطول أمطار غزيرة وأعاصير شديدة ضربت إنجلترا بالأمس.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠ Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed. 🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

يذكر أن نادي مانشستر سيتي يملك 51 نقطة من 25 مباراة بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، في المقابل يحتل وست هام المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.