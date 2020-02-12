إعلام: رونالدو يفجر مفاجأة بشأن ريال مدريد

ووفقا لما نشرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، رونالدو نادم على رحيله من ريال مدريد، وقد صرح بذلك لأصدقاء مقربين.

وزعمت الشبكة أن رونالدو أخطر أصدقاءه بأن الدوري الإيطالي أقل قيمة من الدوري الإسباني، كما أن يوفنتوس لا يجذب الأنظار مثل ريال مدريد.

Good to get back to victories and happy to score again in our stadium!⚽⚽

Proud to reach 50 goals with the bianconeri shirt!💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/pzBrER9Uzt — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 2, 2020

ونشرت الشبكة أن رونالدو "قال لمقربين منه بأنه لم يكن عليه أن يرحل عن العاصمة الإسبانية أبدا، وأنه نادم على الرحيل".

وأشارت تقارير إلى أن الدون يسعى لتوسيط بعض المقربين منه، للتشاور مع إدارة النادي الملكي حول عودته من جديد إلى الليغا.

يذكر أن رونالدو انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، بعد رفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز منحه راتبا يساويه بنجم برشلونة ليونيل ميسي.

كريستيانو رونالدو صاحب الـ35 عاما، خاض هذا الموسم 28 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، مسجلا 23 هدفا وصانعا 3 أهداف.