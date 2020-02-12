إصابة مفاجئة لنجم الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادي الزمالك المصري عن مواجهة الترجي التونسي المقبلة، في بطولة السوبر الأفريقي.

وبحسب موقع "بطولات"، فإن شيكابالا سيغيب عن مباراة الزمالك والترجي بسبب تعرضه لإصابة مفاجئة، بكدمة في الركبة، خلال تدريبات اليوم الأربعاء في قطر.

وخضع شيكابالا لفحص طبي، أثبت حاجة اللاعب للحصول على فترة علاج لمدة أسبوع.

ويعقد الجهاز الفني لنادي الزمالك، اجتماعا لتحديد الاسم البديل لدخوله مكان شيكابالا، والمفاضلة بين كاسونجو ومصطفى فتحي.

ويواجه الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، يوم الجمعة المقبل، فريق الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الغرافة القطري، في السوبر الأفريقي.