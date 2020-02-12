مفاجآت تنتظر جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي بقطر... فيديو

دعت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة كأس السوبر الأفريقي، المرتقبة بين فريقي الترجي التونسي والزمالك المصري، مشجعي الناديين للحضور إلى الاستاد قبل انطلاق المباراة بوقت كاف.

وبحسب موقع "يالا كورة"، جاءت الدعوة لتجنب الازدحام عند بوابات دخول الاستاد والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية التي جرى إعدادها لمشجعي الفريقين في منطقتي المشجعين حول الاستاد.

صور من جولة وسائل الإعلام العربية والمحلية لملعب #البيت التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث على هامش مباراة #كأس_السوبر_الأفريقي .. #الوعد2022 @SCcorporate pic.twitter.com/okQJ6fPOKs — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 12, 2020

وأشار الموقع إلى أن "جولة كأس البطولة التي بدأت، الأسبوع الماضي، في عدة أماكن عامة بالعاصمة القطرية الدوحة عكست مدى حماس مشجعي الفريقين وحرصهم على حضور المباراة والفعاليات المصاحبة لها".

حماس جمهور الـ @ZSCOfficial يوحي إليكَ أن ضربة البداية بعد دقائق! 👏



3 أيام تفصلنا عن كأس السوبر الإفريقي.#TotalCAFSC



pic.twitter.com/zieBr6SiyB — CAF - AR (@caf_online_AR) February 11, 2020

وكشف الموقع أن "المباراة المرتقبة تسبقها أنشطة ترفيهية تبدأ في منطقتين للمشجعين خارج الاستاد، إحداهما لمشجعي الترجي، والأخرى لجمهور الزمالك، وتقدم كل منهما فقرات ترفيهية تعكس ثقافة كل من البلدين الشقيقين إضافة لمنافذ الأطعمة والمشروبات".

🇹🇳 جماهيرُ الترجي تُظهر أنها حاضرةٌ خلف فريقها حتى في الدوحة، من مختلف الأعمار يشعلون الأجواء قبيل اللقاء المُرتقب! 🔥#TotalCAFSC pic.twitter.com/hQkEB2quVT — CAF - AR (@caf_online_AR) February 12, 2020

كما يشارك في تنظيم المباراة والأنشطة المصاحبة لها أكثر من 230 متطوعا تم اختيارهم من برنامج التطوع الذي أطلقته اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف إعداد كادر تطوعي يسهم في استضافة بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة عن نفاد تذاكر المباراة بالكامل ما يؤكد على أهمية هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد الفائز بلقب النسخة الـ 28 من البطولة.

تم نفاد كافة تذاكر حضور مباراة #كأس_السوبر_الإفريقي



تمنياتنا للجماهير بقضاء ليلة جميلة في استاد ثاني بن جاسم pic.twitter.com/POxnX7q7ch — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 10, 2020

وتستضيف قطر مباراة السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد توقيع كل من الاتحادين الأفريقي والقطري لكرة القدم اتفاقية تنص أيضا على استضافة الدوحة نسختي 2021 و2022 من البطولة.