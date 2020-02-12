ساديو ماني: مستعد للتضحية بنفسي حتى أجعل قريتي فخورة بي

كشف ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، أن الدعم الذي يقدمه له أهالي قريته، هو الدافع الرئيسي له خلال مسيرته.

وفاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عقب الفوز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي، وهي الإنجازات التي لم تكن لتتحقق لولا دعم أسرته وأبناء قريته له، على حد قوله.

وقال ماني لموقع ليفربول: "لا يمكنني أن أصف مقدار الدعم الذي يقدمونه لي. هم يدفعوني للأمام. حينما تراهم تبذل قصارى جهدك من أجل إسعادهم".

"If you see those people, you push hard and harder to make them proud because it's the only satisfaction they have on it. I have to give back what they have done for me."



Sadio Mane on the support back in his hometown village of Bambali 🙌 — Liverpool FC (@LFC) February 12, 2020

وتابع صاحب الـ27 عاما: "قريتي بها العديد من اللاعبين الجيدين، لكنهم لم ينجحوا. هم يتابعوني في كل مباراة ويصلون من أجلي. أنا على استعداد للتضحية بنفسي من أجلهم ومن أجل أن يشعرون بالفخر".

وعن فوزه بجائزة الأفضل في أفريقيا، أضاف: "حلم أصبح حقيقة. منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون الأفضل. لقد حققت حلمي، وأنا سعيد للغاية. بكل تأكيد أتطلع لتقديم أداء أفضل والفوز بالمزيد من الألقاب".

Sadio Mane: “Since I'm playing for Liverpool – which is a very, very, very big club in the world – winning trophies with the team can give you some opportunities to win some trophies like this.” 🏆🔴



pic.twitter.com/XMK84sxZ85 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 12, 2020

يذكر أن ساديو ماني خاض مع ليفربول هذا الموسم 31 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 15 هدفا وصانعا 11.