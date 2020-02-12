بالفيديو... باريس سان جيرمان يسحق ديجون 6-1 ويصعد لقبل نهائي كأس فرنسا

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه ديجون بستة أهداف لهدف، اليوم الأربعاء، ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس فرنسا.

وسجل السداسية الباريسية ويسلي لاوتوا بالخطأ في مرماه، وكيليان مبابي "هدفان" وتياجو سيلفا وبابلو سارابيا "هدفان" في الدقائق 1 و44 و50 و56 و86 و91، بينما سجل منير شويار هدف ديجون الوحيد بالدقيقة 13.

وبذلك ضرب سان جيرمان موعدا مع ستاد رين في نصف نهائي كأس فرنسا، مباراة بطابع خاص بعدما حقق رين اللقب الموسم الماضي على حساب الباريسيين.