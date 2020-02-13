نورمحمدوف يدخل قائمة أفضل المقاتلين في التاريخ

احتل مقاتل "إم إم إي" الروسي حبيب نورمحمدوف المركز الثامن في التصنيف المحدث لأفضل ممثلي هذه الرياضة في التاريخ.

ويعد الكندي جورج سان بيير، أفضل لاعب في تاريخ "MMA"، حامل سابق لحزام بطولة القتال النهائي (UFC) في الوزن المتوسط والوزن الويلتر، بحسب موقع "تابولوجي".

وحصل بطل "UFC" الحالي للوزن الثقيل الأمريكي جون جونز على المركز الثاني، أما البرازيلي أندرسون سيلفا فاحتل المركز الثالث.

ودخل مقاتل روسي آخر، فيودور إيمالينينكو، في القائمة، حيث حصل على المرتبة الخامسة أما منافس نورمحمدوف الإيرلندي كونور ماكغريغور الذي أصبح بطل "يو إف سي" في فئتين من الوزن، فقد احتل المركز 17.

يذكر أن نورمحمدوف احتل المركز الأول في تصنيف أفضل المقاتلين في العالم في 11 فبراير/شباط، وفقا لموقع "شير دوغ".

سجل نورمحمدوف 28 انتصارا في 28 نزال احترافي، وسيقوم البطل الروسي بمواجهة الأمريكي توني فيرغسون في 19 أبريل/نيسان، وهو بطل سابق في الوزن الخفيف في "UFC".