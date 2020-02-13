غوارديولا قد يرحل عن مانشستر سيتي في هذه الحالة

أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بيب غوارديولا، رغبته الشديدة في الفوز بدوري الأبطال، محذرًا من الفشل أمام ريال مدريد في منافسات دور الـ16 من البطولة.

وأضاف غوارديولا في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس": "أرغب في الفوز بدوري الأبطال، أحلم بذلك وأستمتع بالاستعداد للعب أمام ريال مدريد، لنرى ما يمكننا القيام به، ستكون أسعد لحظات حياتي المهنية تصور ما يمكن فعله للتغلب عليهم".

وادعى غوارديولا أن منصبه في مانشستر سيتي قد يكون على المحك، وأنه قد يقال من تدريب الفريق حال فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، خاصة إذا أخفق في التأهل أمام ريال مدريد.

مع ذلك، يرى محللون أنه من الصعب الاستغناء عن غوارديولا نظرًا لسجله الحافل بالبطولات، حيث فاز مع الفريق بخمس جوائز كبرى، بما في ذلك لقبين في الدوري الإنجليزي، لكنه فشل في تخطي الدور ربع النهائي في دوري الأبطال لثلاثة مواسم.

وقال غوارديولا: "إذا لم نتغلب عليهم، فلا بأس، سيأتي رئيس مجلس الإدارة أو المدير الرياضي ويقولان إن هذا ليس جيدًا بما يكفي، إننا نريد دوري الأبطال، لذا سنقيلك".

وتابع: "سأقول، حسنًا شكرًا لكما، كان من دواعي سروري. لا أعرف إن كان هذا سيحدث، لكنه حدث عدة مرات وقد يحدث مجددًا".