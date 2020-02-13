بسبب "3+3"... ليفربول تختار محمد صلاح لاعب الشهر

اختار نادي ليفربول الإنجليزي، نجمه الدولي المصري، محمد صلاح، لاعبا لشهر يناير/كانون الثاني المنقضي، بسبب ما أشار إلى أنه إنجاز "3+3".

وقال نادي ليفربول في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في شهر يناير، بسبب إنجازاته ومساهماته الكبيرة مع الفريق طوال الشهر والتي ضمنت له صدارة الدوري الإنجليزي.

وأوضح الريدز: "ساهم صلاح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أهداف، ما يجعله الأفضل في الشهر".

وكان محمد صلاح قد تفوق على العديد من اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي ساحر برشلونة، وفقا لموقع الإحصاءات الشهير "ترانسفيرماركت".

🤩 S A L A H 🤩 @MoSalah has been named January's @StanChart Player of the Month 👏🏆 pic.twitter.com/EKIPgTmX3p — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

​ونشر الموقع قائمة لأغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسي ثانيا برصيد 140 مليون يورو.

ويتصدر نادي ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ" برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.