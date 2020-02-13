سيميوني يطمئن جماهير الفريق قبل مباراة ليفربول

أعلن مدرب أتلتكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن لاعب الفريق ألفارو موراتا سيكون ضمن التشكيل الأساسي المقرر لمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب تدريبات الفريق، اليوم الخميس: "نعم، سيكون موجودا في مباراة الغد".

وبعد 12 يوما عاد اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، اليوم الخميس، للتدريب مع الجماعة في الفترة الصباحية ، مثلما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد إصابة عضلية.

وسيكون موراتا جاهزًا لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، دون أن يذكر دييغو إن كان سيلعب أساسي أم لا.

وسيغيب عن القائمة بشكل مؤكد كل من المكسيكي هيكتور هيريرا والإنجليزي كيران تريبييه والبرتغالي جواو فيليكس للإصابة، بينما هناك شكوك حول وجود كل من دييغو كوستا والأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز.