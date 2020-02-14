ليس متخاذلا... مدرب الأرجنتين يدافع عن ميسي

دافع مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، عن مواطنه نجم برشلونة ليونيل ميسي، في التهمة الظالمة التي تلاحقه دائماً مع منتخب بلاده، بأنه لا يقدم نفس أدائه الذي يقدمه في برشلونة برفقة المنتخب، مؤكداً أن البرغوث يقدم كل ما لديه ضمن منتخب بلاده، ولا صحة لما يُتهم به.

وصرح المدرب الأرجنتيني لصحيفة "Marca" الإسبانية، في أحد مقرات كأس أمم أوروبا 2020، على هامش قمة بيلباو الدولية الرابعة لكرة القدم: "لا أراه يلعب أقل في مكان عن الآخر، لأن مسؤوليته هي نفسها في برشلونة والأرجنتين. حتى حين لا يسجل أهدافاً، أو حين يبدو للناس أنه لا يظهر، يكون أفضل لاعب في الملعب".

وأبرز مدرب الأرجنتين القدرات الدفاعية لميسي لأنه يكون "في خط الضغط الأول"، لكنه أشار إلى أنه من النادر وجود ثنائيات في المنتخبات كما يحدث في الفرق، وأوضح: "نادراً ما تحدث ثنائيات على غرار ميسي مع جوردي ألبا".

Scaloni: Messi is comfortable in the national team as in Barça.😍👍🇦🇷 pic.twitter.com/JCimqg9Rwa — Argentina Soccer 11 🇦🇷 (@ArgSoccer11) February 13, 2020

​وأبرز الضغط الذي سيكون واقعاً على منتخبه في كوبا أمريكا المقبلة التي ستنظمها الأرجنتين وكولومبيا، قائلاً: "الأرجنتين مرشحة دائماً، ولكن الناس يعتقدون أنها من أفضل المنتخبات في العالم. أنا لا أعتقد أنها من الأفضل".

وأضاف: "لكن يمكننا المنافسة على أي شيء لأننا نعد من المنتخبات القوية"، مشيراً إلى أن التانغو من ضمن 5 منتخبات مرشحة للفوز بكوبا أمريكا مع البرازيل وكولومبيا وتشيلي وأوروغواي.

وكان ميسي دائماً مسار اتهام الجماهير الأرجنتينية، بأنه لا يقدم نفس المردود مع المنتخب، عكس ما يقدمه من مستويات مدهشة ضمن فريقه برشلونة وتتويجه معه بكل البطولات الممكنة، في حين لم يتوج بأية بطولة مع الأرجنتين، واكتفى بوصافة كأس العالم عام 2014، وكوبا أمريكا مرتين متتاليتين لصالح الجارة تشيلي.