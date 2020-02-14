تركي آل الشيخ يعلق على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، المستشار تركي آل الشيخ، على تتويج نادي الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، "مبروك لمصر، ومبروك لرئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضاءه وجمهوره ... مباراة كبيرة".

وتوج الزمالك بالسوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بقطر مساء اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك سيعود لمواجهة الترجي في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى في مصر على أن تقام موقعة الإياب في تونس.

ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.