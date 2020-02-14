4 أرقام قياسية يحققها الزمالك بفوزه في السوبر الأفريقي

وتمكن الزمالك من الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ما يفيد بأن الزمالك حقق 4 أرقام قياسية بفوزه بلقب السوبر الأفريقي.
وجاءت الأرقام القياسية الأربع للزمالك على النحو التالي:
1- أسرع هدف في تاريخ السوبر الأفريقي، وهو الذي سجله يوسف أوباما لاعب الزمالك بعد مرور 100 ثانية من انطلاقة المباراة.
2- أشرف بن شرقي، أول لاعب يسجل ثنائية في تاريخ السوبر الأفريقي.
3- باتريس كارتيرون، أول مدرب يفوز بالسوبر الأفريقي مرتين متتاليتين بفريقين مختلفين.
🌟 𝐅𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐓 ever #TotalCAFSC goal.— CAF (@CAF_Online) February 14, 2020
🌟 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 to score a #TotalCAFSC brace for Zamalek.
🌟 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 manager to win the #TotalCAFSC with two different teams in two consecutive years.
🌟 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 nation to win the #TotalCAFSC ten times.
🔢 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃𝐒 𝐆𝐀𝐋𝐎𝐑𝐄. pic.twitter.com/a8sklsOpp5
4- مصر، أول بلد يحصد 10 ألقاب سوبر أفريقي (6 الأهلي + 4 الزمالك).
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