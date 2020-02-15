فيديو.. بوفون في أزمة بسبب فيروس "كورونا"

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله بوفون وهو يوقع لمشجع صيني.

وقال بوفون للمشجع أثناء التوقيع له: "أنا أراقبك، أليس كذلك؟ كورونا؟ اللعنة، هل أنت من ووهان؟"، ثم ضحك بوفون وأوضح أنه يمزح، واضعا يده بشكل ودي على وجه المشجع الصيني.

Faccio fatica a respirare pic.twitter.com/vemHWMrL1S — Make Roma Great Again #Spall3tti (@cortomuso) February 14, 2020

لكن الموقف لم يمر بخير، حيث أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لينال بوفون الكثير من الانتقادات، كما أبلغ العديد من أعضاء الجالية الصينية في إيطاليا عن ممارسات سلوكية عنصرية ضد الصينين منذ انتشار الفيروس.

ووفقا لآخر إحصائيات، ظهر الفيروس في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبر الصيني إلى 1523 حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.