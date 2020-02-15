بعد الفوز بالسوبر الأفريقي... هل سيوافق الأهلي على إقامة ممر شرفي للزمالك في السوبر المصري

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، حقيقة إقامة ممر شرفي للزمالك، في مباراة السوبر المصري التي ستجمعه بالأهلي، في الإمارات، نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "بطولات"، اليوم السبت، "نتمنى أن يُقيم الأهلي ممرًا شرفيًا للزمالك في مباراة السوبر لتصفية الأجواء".

وأضاف "بالفعل سيكون هناك اتصالات ودية من مسؤولي الاتحاد مع مسؤولي الأهلي لتنسيق هذا الأمر".

وتابع "لا بد من موافقة الأهلي على إقامة الممر، فاللائحة تنص على ضرورة موافقة الاتحاد والنادي المُقيم للممر، الاتحاد يُرحب ويتبقى موقف الأهلي".

وفي السياق ذاته، نقل موقع "يلا كورة" عن مصدر باتحاد الكرة، قوله، إنه "لم يتم مخاطبة النادي الأهلي من أجل تجهيز ممر شرفي للاعبي نادي الزمالك خلال مباراة السوبر الأفريقي، وأن الأمر ليس من شأن اتحاد الكرة".

وأكد المصدر أن "الأمر لم يتم طرحه من الأساس، وما يتم في تنظيم الممر الشرفي يكون بمبادرة من الأندية نفسها، مشيرا إلى أن اللائحة لا تنص على إجبار أي نادي بالوقوف كممر شرفي للمنافس".

وأوضح المصدر أن "بطولتي السوبر الأفريقي والمحلي منفصلتين، وبالتالي ليس منطقيا وقوف لاعبي الأهلي كممر شرفي للاعبي الزمالك".

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة وصفت بـ"الرائعة"، والتي أقيمت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الجمعة.

​ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة (الخامسة بتوقيت غرينتش)، على استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في بطولة السوبر المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بآخر نسخة من بطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في لقاء أقيم في مصر على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية.