أهداف مباراة برشلونة وخيتافي 2-1 في الدوري الإسباني... فيديو

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليغا.

وسجل لبرشلونة غريزمان وسيرغي روبيرتو في الدقيقتين 33 و39، بينما أحرز أنخيل رودريجيز لخيتافي في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي لعب مباراة واحدة أقل، وتجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.