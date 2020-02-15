هدف مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي... فيديو

واصل ليفربول تفوقه على منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقترب خطوة إضافية من إحراز اللقب، بفوز صعب على مضيفه نورويتش سيتي 1-0 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والعشرين.