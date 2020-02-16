مانشستر سيتي يجد بديل غوارديولا في حال الرحيل

أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد بدأ بالبحث عن بدلاء للمدرب الإسباني بيبي غوارديولا في حال قرر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ارتفعت نسبة مغادرة الإسباني غوارديولا لصفوف النادي الإنجليزي بعد قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بإستبعاد الفريق من المشاركات الأوروبية لموسمين متتالين.

وكان غوارديولا قد تحدث في وقت سابق بأنه سيتحدث عن مستقبله صيف العام الحالي.

وبدأت إدارة النادي بحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية بالبحث عن بدلاء للمدرب الإسباني، حيث من المتوقع عودة المدرب السابق لتوتنهام الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، للدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر سيتي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وفي بيان رسمي قرر حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المنافسات الأوروبية لموسمي 2020-2021 و2021-2022.

وجاء في بيان "ويفا"، أن "النادي الإنجليزي ارتكب انتهاكات خطيرة لقواعد الترخيص واللعب النظيف المالي من خلال المبالغة في تقدير إيرادات رعايته في تقريري عامي 2012 و2016".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى حرمانه لمدة عامين، تم تغريم النادي الإنجليزي 30 مليون يورو".