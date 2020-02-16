"أقوى ما شاهدته في حياتي"... كلوب يرشح فريقا للفوز بدوري الأبطال

أشار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إلى الفريق الأكثر حظا للفوز بدوري الأبطال الاوروبي لهذا العام، واصفا إياه بامتلاكه لتشكيلة "عظيمة" على حد قوله.

امتدح الألماني يورغن كلوب فريق يوفنتوس الإيطالي، قائلا بأنه يمتلك قائمة عظيمة من اللاعبيين، مشيرا إلى أنه الفريق الأفضل الذي شاهده في حياته على الإطلاق.

فبحسب مانقل موقع "فوتبول إيطاليا" فقد صرح كلوب قائلا: "يوفنتوس هو الفريق الذي أرشحه للتتويج حتى قبل بداية الموسم، إنه أقوى فريق شاهدته في حياتي".

مضيفا "بايرن ميونيخ أيضا فريق قوي للغاية، باريس سان جيرمان يكون مبهرا عندما يكون نجومه في أفضل حالاتهم، لا يمكن تجاهل برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد من حسابات المنافسة".

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بينما يواجه يوفنتوس نظيره ليون الفرنسي في الدور ذاته.

يذكر أن ليفربول توج بكأس البطولة الموسم الماضي بالإضافة لفوزه بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.