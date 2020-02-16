تقارير: الاتحاد الأفريقي يحدد الدولة مستضيفة نهائي دوري الأبطال

ولأول مرة في تاريخ البطولة، يقام نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة.
وبحسب ما نشره موقع "فوت أفريك"، طلب رئيس كاف من الرئيس الرواندي بشكل رسمي استضافة النهائي المقرر له مايو/أيار المقبل.
🔴 أحمد أحمد طلب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا من رئيس رواندا— FilGoal (@FilGoal) February 16, 2020
التفاصيل : https://t.co/Xg43tdnEUq pic.twitter.com/VQCefvUqcd
وتقام خلال الفترة الجارية منافسات ربع نهائي المسابقة بين أندية الأهلي والزمالك من مصر، وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، ومازيمبي الكونغولي، والرجاء والوداد من المغرب والترجي والنجم الساحلي من تونس.
ومن المنتظر أن يقابل الأهلي صن داونز، والزمالك الترجي، والرجاء مازيمبي، والوداد النجم الساحلي، في دور الثمانية للبطولة.
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