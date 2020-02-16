أهداف مباراة يوفنتوس وبريشيا 2-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

فاز يوفنتوس على ضيفه بريشيا، بهدفين دون مقابل، على ملعب أليانز ستاديوم، اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وأحرز باولو ديبالا وخوان كوادرادو هدفي يوفنتوس، في الدقيقتين 38 و75 على الترتيب.

بهذه النتيجة يصبح رصيد يوفنتوس 57 نقطة في المركز الأول، ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا قبل مواجهة لاتسيو وإنتر ميلان مساء اليوم الأحد.

بينما بريشيا يواصل المعاناة في المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن سبال، الأخير.