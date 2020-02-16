أهداف مباراة أرسنال ونيوكاسل 4-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق أرسنال فوزا مستحقا على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-0 مساء اليوم الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف أرسنال كل من بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 54 ونيكولاس بيبي في الدقيقة 57 ومسعود أوزيل في الدقيقة 90 وألكسندر لاكازيت في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة، تقدم أرسنال للمركز العاشر برصيد 34 نقطة، مقابل 31 نقطة لنيوكاسل الذي استقر في المركز 12.