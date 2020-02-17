بوكيتينو على بعد خطوات من العودة للدوري الإنجليزي

صرح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لصحيفة "The Guardian" البريطانية أنه يصعب عليه الاعتذار عن أي عرض في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال ظهرت أمامه الفرصة المناسبة.

وقال بوكيتينو "أود العمل في البريميرليغ، أعرف أنه سيكون صعباً، لكن الآن تجاوزت لحظة الانتظار، وسنرى ما سيحدث. إنها لحظة التعافي، والتفكير في نفسك قليلاً، والاستعداد، لأنه في مجال كرة القدم هناك دائماً هناك ما يمكن أن يحدث، ويجب أن تكون مستعداً".

وأضاف: "أنا مستعد وأنتظر تحدياً جديداً. أؤمن وأثق في أن التحدي القادم سيكون رائعاً".

ورفض الأرجنتيني التطرق لتفاصيل العروض التي وصلته، او دلالات كلامه مؤكداً على أنه في الوقت الراهن، لا توجد لديه أكثر من مجرد شائعات.

وعلى الرغم من الطريقة السيئة التي انتهى بها عقده، قال المدرب الأرجنتيني إنه لا يزال "فخوراً للغاية" بكل ما حققه في توتنهام، حيث كان المدير الفني "في لحظة مهمة للنادي" قبل الانتقال من الملعب القديم في وايت هارت لين إلى الملعب الحالي.

وأكمل بوكيتينو "كل ما كان علي فعله كان مخيفاً للغاية في تلك اللحظات، بداية من هدم وايت هارت لين إلى بناء ملعب جديد، وما تطلبه ذلك من اللعب في ويمبلي وميلتون كينز، لا يعرف مدى صعوبة التعامل مع هذه المواقف سوى العاملين في كرة القدم".

وتابع: "لقد كان تطبيق فلسفة وأفكار جديدة أمراً صعباً للغاية، ولكني أشعر بفخر كبير بالنجاح الذي أحرزناه وبنقل توتنهام إلى مستوى مختلف. فقد كان اللعب في دوري الأبطال لثلاث أو أربع سنوات وإنهاء الدوري متقدماً على الأرسنال عدة مرات، بمثابة إرث كبير لنا".

وختم: "كان الفوز بلقب سيشكل جائزة عظيمة، لكن بالنسبة إلينا هذا هو الإرث: أن تنقل النادي والملعب إلى توتنهام. وهذا أكبر من الفوز بالألقاب".