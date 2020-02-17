فيديو... الألعاب النارية تصيب لاعبا وتتسبب في إلغاء مباراة قمة

تسببت الألعاب النارية في إلغاء مباراة قمة تشيلي بين فريقي كولو كولو ويونيفرسيداد كاتوليكا.

وألقت الجماهير الألعاب النارية والمقذوفات على أرض الملعب خلال المباراة ليسقط نيكولاس بلاندي مهاجم كولو كولو على الأرض، بعدما انفجرت ألعاب نارية بالقرب من قدميه.

وأظهرت لقطات فيديو بلاندي وهو يخرج مصابا لتلقي العلاج، ليقرر الحكم إلغاء المباراة.

[LA OTRA CÁMARA]



Así fue la secuencia que empezó con los incidentes de los hinchas albos y el celular lanzado a @DituroMatias, y que terminó con la suspensión del encuentro entre @ColoColo y @CruzadosSADP 📱⚽️😮 pic.twitter.com/Dn6mgdHEjn — Canal del Fútbol (@CDF_cl) February 17, 2020

وقال هارولد ماين نيكولز نائب الرئيس التنفيذي لنادي كولو كولو: "بالطبع كان هناك خطأ أمني. سنسعى لتحديد المتورطين، ونأمل في منعهم من دخول الملعب مجددا".

يذكر أنه في الرابع من الشهر الجاري، أشعلت جماهير النار في المقاعد، وألقت ألعابا نارية على الشرطة خلال مباراة في كأس "ليبرتادوريس" بين يونيفرسيداد دي تشيلي وإنترناسيونال البرازيلي.