بشرط التسجيل مرتين أمام أتليتكو... إنجاز جديد في انتظار محمد صلاح

رقم مميز ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، في حال تسجيل هدفين في شباك أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وفي حال تسجيله هدفين، سيصل صلاح لهدفه رقم 22 مع ليفربول في المنافسات الأوروبية ليصبح ثاني هدافي الريدز التاريخيين قاريا.

ويتصدر ستيفن جيرارد القائمة برصيد 41 هدفا ويليه مايكل أوين بـ22 هدفا، مع العلم بأن محمد صلاح سجل أهدافه في 33 مباراة فقط.

يذكر أن الملك المصري سجل هذا الموسم 14 هدفا في الدوري الإنجليزي، وأربعة أهداف في دوري الأبطال.