بشرط التسجيل مرتين أمام أتليتكو... إنجاز جديد في انتظار محمد صلاح

وفي حال تسجيله هدفين، سيصل صلاح لهدفه رقم 22 مع ليفربول في المنافسات الأوروبية ليصبح ثاني هدافي الريدز التاريخيين قاريا.
Back here again 🤩🏟️#LFC | #UCL pic.twitter.com/6YLCxdVrYr— Liverpool FC (@LFC) February 17, 2020
ويتصدر ستيفن جيرارد القائمة برصيد 41 هدفا ويليه مايكل أوين بـ22 هدفا، مع العلم بأن محمد صلاح سجل أهدافه في 33 مباراة فقط.
🔴🔴 MATCHDAY 🔴🔴 @Atleti (A) ⚽️ Back in @ChampionsLeague action tonight 💪 pic.twitter.com/FLOGnG6iDr— Liverpool FC (@LFC) February 18, 2020
يذكر أن الملك المصري سجل هذا الموسم 14 هدفا في الدوري الإنجليزي، وأربعة أهداف في دوري الأبطال.
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