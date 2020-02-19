استقبال "جنوني" لأتلتيكو مدريد قبل لقاء ليفربول في دوري الأبطال...فيديو

تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الدور الثمن نهائي لدوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف الروخي بلانكوس الوحيد ساول نيغويز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وحظي اللقاء بحضور جماهيري كبير وبخاصة من طرف الفريق الإسباني كون اللقاء يلعب على أرضه، إلا أن مؤازرة الجماهير لفريقها بدأت قبل اللقاء باستقبال "ناري" في الطريق المؤدية إلى الملعب.

حيث تجمعت الجماهير بأعداد كبيرة من أجل دعم اللاعبين قبل المباراة المهمة.

وفور وصول حافلة أتلتيكو مدريد أمام ملعب واندا ميترو بوليتانو، قامت الجماهير بإشعال أعداد كبيرة من المفرقعات، كما شجعت اللاعبين بحماس كبير.

وقامت جماهير أتلتيكو مدريد بهذا الاستقبال التاريخي لفريقها من أجل دعم اللاعبين ورفع روحهم المعنوية قبل المباراة أمام النادي الإنجليزي الذي يقدم موسما استثنائيا، بتصدره لترتيب الدوري المحلي بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.