ميسي يلتقي بطلاب المدارس في دبي... صور

التقى عشرة طلاب من مدارس مختلفة في أنحاء دولة الإمارات بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سفير إكسبو 2020 دبي، في قلب موقع الحدث الدولي ودرته ساحة الوصل.

وجاء اختيار الطلاب عشوائياً عبر قرعة أجراها "إكسبو" لطلاب المدارس، وحصلوا على فرصة مقابلة ميسي في أيقونة دبي المعمارية الجديدة ساحة الوصل، التي ستكون القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي عند انطلاق الحدث الدولي في 20 أكتوبر من العام الجاري.

واصطحب ميسي الطلّاب في جولة في ساحة الوصل، حيث التقط صوراً معهم ووقع لهم على هدايا تذكارية شملت كرات قدم وأحذية للعب كرة القدم.

#ميسي موقع الحدث، حيث اصطحب الطلاب في جولة بساحة الوصل، والتقط صورا معهم، ووقع لهم على هدايا تذكارية شملت كرات قدم وأحذية للعب 😍 #إكسبو20200 #دبي pic.twitter.com/FH9vS6Ch2V — جواهر القاسمي (@JawahirKasimi) February 19, 2020

​وقال ميسي "سعدت كثيراً بهذه الفرصة التي سمحت لي بقضاء وقت مع هؤلاء الطلّاب، الذين سيخرج من جيلهم نجوم المستقبل في عالم الرياضة وفي الكثير من مجالات الحياة لبناء مستقبل عامر بالتفاؤل، يقوده الابتكار والاستدامة والتعاون بين العالم على النحو الذي سيكون عليه إكسبو 2020 دبي".

وأضاف "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع إكسبو 2020 دبي، الذي يضع الشباب في قلب رؤيته... أترقب مثل جميع الناس بكل شوق انطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر، لأرى بنفسي الابتكارات الكثيرة، والاستعراضات الحيّة، والفنون والثقافة، من أكثر من 190 بلداً في الحدث الأروع في العالم والمحفل الأكبر لاستعراض نبوغ الإنسانية ومنجزاتها"، بحسب ما ذكر موقع" 24" الإماراتي.

الاسطورة ليو ميسي في حدث #Expo2020 في دبي pic.twitter.com/IDXoiE0Za2 — عراق كيكرز (@iraq_keekers) February 18, 2020

​ويعمل برنامج إكسبو للمدارس، على تنظيم ملايين الرحلات المدرسية لطلاب مدارس الإمارات لحضور أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث في العالم العربي، عندما يفتح أبوابه للزوار في 20 أكتوبر 2020 ولمدة ستة أشهر.