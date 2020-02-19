الأنفيلد يشتعل مبكرا... بدء حرب التصريحات بين لاعبي أتلتيكو وكلوب

عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه أتلتيكو مدريد، لم يتمكن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، من إخفاء إحباطه وغضبه، والكشف عن أن تمثيليات لاعبي أتلتيكو جعلته يقوم باستبدال ساديو ماني عقب الشوط الأول خشية طرده.

سخرية كلوب من لاعبي أتلتيكو مدريد

قال الألماني يورغن كلوب في مؤتمر صحفي: "لقد كانت خطة لاعبي أتلتيكو مدريد هي إخراج ساديو من المباراة ببطاقة صفراء، وأنا لا أحب هذه الطريقة في كرة القدم".

وتابع ساخرًا: "كنت خائفا من أن يسقط منافس ساديو ماني إذا أخذ ساديو نفسا عميقا، في إحدى المرات كان هناك ثلاثة لاعبين من أتلتيكو على الأرض، ولم يتعرضوا للإصابة".

وأضاف: "لقد حصلوا على الفوز، ولكن لم نر في الملعب كرة قدم مثيرة، لكنهم في النهاية سعداء بالنتيجة، نعم هناك الكثير من الوجوه السعيدة الليلة من أتلتيكو مدريد".

وختم حديثه قائلاً: "لقد فازوا بهدف نظيف، لم نخسر بخماسية، ولن يكون الأمر صعبا على ملعبنا، أقول لجميع مشجعي أتلتيكو مدريد، الذين يمكنهم الحصول على تذكرة للمباراة: مرحبا بكم في أنفيلد".

غضب لاعبي أتلتيكو مدريد من يورغن كلوب

لم تذهب تعليقات يورغن كلوب، أدراج الرياح، حيث كشفت شبكة "إسبن" العالمية أن حالة من الغضب تجاه يورغن كلوب سيطرت على لاعبي أتلتيكو مدريد بسبب تصريحاته.

وقالت الشبكة: "لاعبو أتلتيكو مدريد غاضبون من اتهامات كلوب لهم بالقيام بالتمثيل، من أجل دفع ساديو ماني للطرد".

وأضافت "إن اللاعبين فوجئوا بتعليقات كلوب، وقالوا إنه من المهم أن يتحلى المنافس في كرة القدم بالروح الرياضية في الهزيمة كما في النصر"، مشيرة إلى أن اللاعبين أكدوا بأن كلوب بدلاً من انتقاد الآخرين، عليه أن يركز أكثر على أوجه القصور في فريقه، حيث أنهم لم يحصلوا على تسديدة واحدة على المرمى خلال 90 دقيقة، على حد تعبيرهم.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، فوزاً ثميناً على متصدر الدوري الإنجليزي فريق ليفربول، حامل اللقب، بهدف مقابل لا شيء ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجله لاعب الوسط ساؤل نيجويز.