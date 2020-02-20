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11:14 GMT20 فبراير/ شباط 2020
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    ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان

    المدعي العام في سويسرا يوجه اتهامات إلى ناصر الخليفي وجيروم فالك

    © REUTERS / EMMANUEL FOUDROT
    رياضة
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    وجه المدعي العام في سويسرا، اليوم الخميس، اتهامات إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة بي.إن سبورت الإعلامية، وجيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، بتهمة تتعلق بحقوق بث مباريات.

    نيمار
    © REUTERS / STEPHANE MAHE
    ناصر الخليفي يحدد سعر نيمار
    وقال المدعي العام في سويسرا، في بيان، إن "الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

    وخضع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق لـ"فيفا" مؤخراً لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني.

    ووصف مكتب المدعي العام السويسري الاستجوابات بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية، التي بدأت في مارس/ آذار 2017.

    وكان القضاء الفرنسي اتهم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، بقضايا فساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى.

    وأكد مصدر قضائي في تصريحات إلى وكالة "فرانس برس"، توجيه الاتهام للخليفي البالغ من العمر 45 عاما بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة بطولة العالم  2019، مؤكدا أن الخليفي قدم رشوة قدرها 3.5 مليون دولار لصالح ابن رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك، الذي عمل في هذا المنصب منذ عام 1995 وحتى 2015.

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    الكلمات الدلالية:
    قطر, قنوات بي إن سبورت, الفيفا, ناصر الخليفي, سويسرا
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