رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع المهاجم الدنماركي بريثويت

وقال النادي الكتالوني، في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر: "تم التعاقد مع اللاعب الدنماركي بعقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو".
📋 This is the schedule for @MartinBraith's presentation as a Barça player:— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020
✍ 6pm: Contract signing
📸 6.45pm: Photo session on the pitch at the Camp Nou.
👋 🏟 7.15pm: Presentation and press conference
📺 Follow live on https://t.co/A1WiJBXvhL pic.twitter.com/sxfnAqOOvn
وأضاف البيان: "وضعنا شرطاً جزائياً في العقد بمبلغ يقدر بـ 300 مليون يورو".
Martin Braithwaite gave Denmark the opportunity to play at home during the #Euro2020 with this fantastic karate kick goal ⚽️— copenhageneuro2020 (@copenhageneuro) February 11, 2020
What is your favorite goal?_______#EMpåhjemmebane #Denmark #🇩🇰 pic.twitter.com/iWaD821h0N
وفتح الإتحاد الاسباني الانتقالات بصورة استثنائية لبرشلونة وذلك بسبب إصابة لاعبه عثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم.
وشارك المهاجم الدولي الدنماركي (صاحب الـ29 سنة) مارتن بريثويت مع ليغانيس هذا الموسم في 27 مباراة، ونجح في إحراز 8 أهداف.
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