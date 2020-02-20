رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع المهاجم الدنماركي بريثويت

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده، رسمياً، مع الدنماركي مارتن بريثويت القادم من ليغانيس، وذلك لتعويض إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقال النادي الكتالوني، في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر: "تم التعاقد مع اللاعب الدنماركي بعقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو".

📋 This is the schedule for @MartinBraith's presentation as a Barça player:

✍ 6pm: Contract signing

📸 6.45pm: Photo session on the pitch at the Camp Nou.

👋 🏟 7.15pm: Presentation and press conference

📺 Follow live on https://t.co/A1WiJBXvhL pic.twitter.com/sxfnAqOOvn — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

وأضاف البيان: "وضعنا شرطاً جزائياً في العقد بمبلغ يقدر بـ 300 مليون يورو".

Martin Braithwaite gave Denmark the opportunity to play at home during the #Euro2020 with this fantastic karate kick goal ⚽️



What is your favorite goal?_______#EMpåhjemmebane #Denmark #🇩🇰 pic.twitter.com/iWaD821h0N — copenhageneuro2020 (@copenhageneuro) February 11, 2020

وفتح الإتحاد الاسباني الانتقالات بصورة استثنائية لبرشلونة وذلك بسبب إصابة لاعبه عثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم.

وشارك المهاجم الدولي الدنماركي (صاحب الـ29 سنة) مارتن بريثويت مع ليغانيس هذا الموسم في 27 مباراة، ونجح في إحراز 8 أهداف.