غوارديولا يرد على رئيس برشلونة: "لا ترفع صوتك كلنا متورطون"

هاجم مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، بقوة بعد تأييده لعقوبات "يويفا" على ناديه.

قام بارتوميو في الساعات الماضية بتوجيه الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على عقوباته بحق مانشستر سيتي، وهو ما أثار حفيظة وغضب بيب غوارديولا.

حيث صرح بارتوميو قائلا: "نشكر الاتحاد الأوروبي على أنه في السنوات الأخيرة، كان يتابع بشكل دوري الأمور المالية لجميع الأندية، وفي برشلونة، تابعنا الأمر، وكانت هناك تحقيقات منتظمة واجتماعات مع

الاتحاد الأوروبي، ومن هنا نريد أن ندعمهم في أي قرار (في إشارة لعقوبات اليويفا على مانشستر سيتي)، ما يفعلونه في صالح كرة القدم"، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ليعلق الإسباني غوارديولا قائلا: "على بارتوميو أن ينتظر الاستئناف الذي سنتقدم به هنا في النادي على هذه العقوبات، وعليه ألا يتحدث بصوت مرتفع، لأن الجميع في بعض الأحيان يكونون متورطون في نفس الأمر".

وتأتي هذه الحرب الكلامية في وقت متورط فيه بارتوميو خلال اليومين الماضيين، في مشكلة كبيرة بشأن تعاقده مع شركة لتلميع اسمه وتشويه سمعة نجوم كبار في برشلونة سابقين وحاليين، وعلى رأسهم الثنائي: جيرارد بيكيه وميسي.

وعاقب "يويفا"، يوم الجمعة الماضي، فريق مانشستر سيتي، بالإيقاف لمدة عامين وتغريمه 30 مليون يورو، بسبب ارتكاب انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف، ولم يتعاون مع جهات التحقيق.