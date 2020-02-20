"آنفيلد ينتظركم"... صلاح يتحدى أتلتيكو مدريد... صورة

وجه الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة قوية عقب الخسارة بهدف دون رد، أمام أتلتيكو مدريد بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في معقل الفريق الإسباني.

نشر المصري محمد صلاح تغريدة على صفحته الخاصة في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها صورة من المباراة ضد أتلتيكو مدريد، وعلق: "آنفيلد ينتظركم".

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في معقل الريدز "آنفيلد"، في 11 مارس/ آذار المقبل، لحسم هوية المتأهل لربع النهائي.



ويأمل لاعبو ليفربول وجماهير الفريق، بتكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث خسروا ضد برشلونة بثلاثية نظيفة ذهابا في "كامب نو"، لكنهم انتصروا برباعية نظيفة في "آنفيلد"، وحصد الريدز اللقب في النهاية على حساب توتنهام.