ميسي: نحن لا نستطيع الفوز بدوري الأبطال حاليا

قال لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، إن الفوز بدوري أبطال أوروبا يحتاج الاستمرار في التطور، وهذا يفتقده برشلونة حاليا.

صرح النجم الأرجنتيني لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الخميس، "إذا أردنا الحصول على دوري الأبطال علينا الاستمرار في التطور كثيرًا لأنه في الوقت الحالي بهذا المستوى لا نستطيع المنافسة على اللقب"، مشيراً إلى أن القتال لوحده لايكفي للفوز بالبطولة.

وتابع صاحب الست كرات ذهبية "ما ينقص الفريق حالياً الانتظام في اللعب فقط" مؤكدا على ضرورة أن "يكون اللاعبون أكثر ثقة بأنفسهم، وعدم ارتكاب الأخطاء التي وقعنا بها خلال الموسم وتجنب تكرار ما حدث في روما وليفربول".

وعن زميله السابق في الفريق، البرازيلي نيمار، قال ميسي: "قلتها مرات عديدة، نيمار على المستوى الرياضي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم وأرغب في عودته، وكان شخصية مرحة ودائمًا سعيدا ويستمتع كثيرًا خارج وداخل الملعب".

وأكد على أن نيمار دائما ما كان يحاول العودة رغم الطريقة التي رحل بها والتي اعتبرها "بالمزعجة"، "كان لديه شغف كبير للعودة، ودائمًا يظهر ندمه، وفعل أموراً كثيرة للعودة، وهذه كانت الخطوة الأولى لمحاولة العودة، رغم أن الطريقة التي رحل بها، كانت مزعجة بالنسبة لكثيرين، وأنا أيضًا أزعجتني هذه الطريقة في تلك الفترة، وحاولنا ألا يرحل ولكن في النهاية نريد الفوز وامتلاك الأفضل".