هندرسون قائد ليفربول يغيب ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الجمعة، إن القائد جوردان هندرسون سيغيب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في الهزيمة 1-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المدرب الألماني أن لاعب الوسط البارز سيغيب عن مواجهة في الدوري الممتاز يوم الاثنين أمام ضيفه وست هام يونايتد المهدد بالهبوط وهي مباراة يحتاج ليفربول المتصدر للخروج بنتيجة طيبة منها "لوضع كل شيء في نصابه".

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا "ليست إصابة خطيرة لكني أتوقع غيابه ثلاثة أسابيع وهو أمر سيء". وفقا لـ "رويترز".

وكانت هزيمة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الخسارة الثالثة فقط للفريق هذا الموسم في كل المسابقات والأولى التي يتجرعها منذ هزيمة تشكيلة شابة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة في ديسمبر/ كانون الأول.

.@JHenderson is likely to be sidelined for around three weeks with a hamstring injury. — Liverpool FC (@LFC) February 21, 2020

وقال كلوب عن الهزيمة في إسبانيا "كانت مباراة غريبة. خسرنا المواجهة ولم نخرج منها بأشياء إيجابية؛ لكنها مهمة حتى يشعر الفريق بمرارة الهزيمة عقب المباراة وفي اليوم التالي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات وشعور الفوز".

وأشار كلوب إلى أن وست هام الذي خسر بهدفين دون رد أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في آخر مباراة له خارج أرضه في الدوري سيأتي إلى ملعب أنفيلد "وسيدافع بكل ما أوتي من قوة".

وتابع "على الرغم من تشكيلة سيتي الرائعة لم ينجح في التلاعب بوست هام. و"أتوقع مباراة صعبة للغاية".